استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد ازداد تدهورا في ظل إدارة بايدن

الوكيل الاخباري- كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد في ظل إدارة الرئيس جو بايدن يزداد تدهورا، بينما يعتقد واحد من كل أربعة فقط أنه يتحسن.

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وبلغت نسبة قبول بايدن في استطلاع أجرته "إيكلون إنسايتس" 43%، بينما وافق 39% من الناخبين على كيفية إدارته للاقتصاد، وقال 58% من المستجيبين للاستطلاع البالغ عددهم 1021 شخصا، أنهم لا يوافقون على أداء بايدن الاقتصادي، 43% قالوا إنهم يرفضون أداءه "بشدة".



وحسب الاستطلاع فإن القضايا الاقتصادية هي الأكثر إلحاحا بالنسبة للأمريكيين، بينما حظيت "تكلفة المعيشة" بأعلى استجابة عند 21% عندما طلب من الناخبين تحديد أهم قضية بالنسبة لهم، تلاه تقرير "الوظائف والاقتصاد" بنسبة 16٪، أما قضايا الفساد السياسي والهجرة، فكانت ضمن القضايا الأربع الأولى التي يهتم بها الأمريكيون.



وأفاد 55% من المشاركين في الاستطلاع أن مواردهم المالية الشخصية "أقل أمانا" الآن مما كانت عليه في العام الماضي، بما في ذلك 28% ممن صنفوا مواردهم المالية على أنها "أقل أمانا بكثير" و27% قالوا إنها "أقل أمانا إلى حد ما".

روسيا اليوم