ترامب يوجه تحذيرا إلى المتبرعين لحملة نيكي هايلي

الوكيل الإخباري - انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نيكي هايلي، منافسته على مقعد الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، محذرا من يتبرع لحملته من أنه "سيمنع نهائيا من الانضمام إلى معسكر MAGA".



وكتب ترامب في منشور على منصة Truth Social: "عندما ترشحت لمنصب الرئاسة وفزت، لاحظت أن المتبرعين للمرشح الخاسر سيأتون إلي على الفور ويريدون المساعدة. وهذا أمر معتاد في السياسة، لكنه ليس كذلك بالنسبة لي".

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وأضاف: "أي شخص يقدم مساهمة إلى Birdbrain (عقل العصفور، اللقب الذي يطلقه على هايلي)، من هذه اللحظة فصاعدا، سيتم منعه نهائيا من دخول معسكر MAGA. نحن لا نريدهم، ولن نقبلهم، لأننا نضع أمريكا أولا، وسنفعل ذلك دائما".



يشير تهديد ترامب المباشر ضد أنصار هايلي إلى زيادة حدة خطابه، حيث يسعى الرئيس السابق إلى حشد الدعم من جميع أركان الحزب الجمهوري.

RT