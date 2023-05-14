الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

بعد تغييب لـ12 عاما.. سوريا تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة

التعميم على مركبة يقودها السائق بسرعة 215 كلم على الصحراوي

تحذير من احتيال إلكتروني باسم المعونة الوطنية

2.5 مليون اسطوانة غاز تم استهلاكها الشهر الماضي في الأردن

للأردنيين.. فرص عمل جديدة في العقبة

الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية في تونس

انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأحزاب اليوم

الأشغال المؤقتة لـ 15 سنة وغرامة مالية بحق تاجر مخدرات

السير تكشف سبب الازدحام المروري داخل نفق المدينة الطبية

سوريا تسمح للأمم المتحدة استخدام معابرها مع تركيا

الأحد، 14-05-2023 08:48 ص

تركيا: بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ط


الوكيل الإخباري - انطلقت في تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة 8 صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت التركي.


وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.


وسيدلي 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

بعد تغييب لـ12 عاما.. سوريا تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة

64607c154c59b7202c2fd4b7

الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية في تونس

367325_6_1684043739

سوريا تسمح للأمم المتحدة استخدام معابرها مع تركيا

ت

بدء الانتخابات العامة في تايلاند

ز

واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بالدور المصري

تركيا 2

تركيا تنتخب رئيسها اليوم

أخبار متعلقة
0x0--12-1683293597553

تركيا: 1.7 مليون ناخب صوتوا بالخارج وفي المعابر

6457a0b54c59b746c277bc7b

لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو

64579b724236046c755fcf1a

تشاووش أوغلو يحدد شروط تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

image - 2023-05-07T095356.067

تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

8

بايدن يدعو لمنع "أوباما" من الفوز في الانتخابات الرئاسية

644923724c59b770737dc07d

أتراك الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة