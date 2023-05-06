بايدن يدعو لمنع "أوباما" من الفوز في الانتخابات الرئاسية

الوكيل الاخباري - في زلة لسان جديدة صححها على الفور، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحيلولة دون فوز الرئيس الأسبق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

اضافة اعلان



وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة MSNBC أمس الجمعة: "لا يمكننا أن ندع أوباما.. لا يمكننا أن ندع الرجل الذي كان رئيسا قبل أربع سنوات، يفوز بهذه الانتخابات ويصبح رئيسا مرة أخرى"، في إشارة إلى سلفه دونالد ترامب.



عندما سأل عن جوانب اختلافه عن ترامب، أجاب بايدن أنه يختلف عنه "في كل شيء".



وتولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة من عام 2009 إلى عام 2017، لولايتين متتاليتين، ولم يكن بإمكانه الترشح لولاية جديدة. وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.

روسيا اليوم