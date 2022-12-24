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السبت، 24-12-2022 06:28 ص

تركيا تتابع حادثة حرق جثة مواطن لها في مستشفى ألماني بالخطأ

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تتابع عن كثب قضية المواطن المغترب عبد القادر صارغن، الذي أحرق المستشفى الألماني جثمانه "بالخطأ" بعد وفاته في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا.

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وقدمت وزارة الخارجية التركية، التعازي لذوي المتوفي بعد صدمتهم باكتشاف الخلط بين جنازة فقيدهم وأخرى لأحد الألمان.


وذلك في بيان نشره الجمعة، متحدث الوزارة تانجو بيلغيتش .


وقال بيلغيتش إن عبد القادر توفي إثر وعكة صحية في مستشفى بمدينة هانوفر يوم 14 ديسمبر الجاري، معربا عن أسفه لاختلاط جنازته وحرق جثمانه.


وأوضح أن القنصلية العامة التركية في هانوفر، تواصلت مع أسرة صارغن بعد اكتشاف إحراق جثمانه بالخطأ، وبدأت الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية.


وشدد على أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونائبه ياسين أكرم سريم، يتابعان القضية، وأن الوزارة توفر الدعم القانوني اللازم للأسرة المغتربة في هانوفر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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