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الإثنين، 08-05-2023 12:52 م

رشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة- فيديو

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الوكيل الإخباري- رشق محتجون غاضبون يوم أمس الأحد حافلة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالحجارة أثناء قيامه بجولة انتخابية في المنطقة قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

وأظهرت صور نشرها مكتب رئيس بلدية اسطنبول المعارض تحطم نوافذ الحافلة أثناء توقفها في مدينة أرضروم بشرق البلاد.

وكان إمام أوغلو يلقي خطابا من على سطح الحافلة عندما أُجبر على الاحتماء والمغادرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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