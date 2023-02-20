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تركيا: مستعدون للنظر في طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بمعزل عن السويد

الإثنين، 20-02-2023 04:55 م

تركيا: مستعدون للنظر في طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بمعزل عن السويد

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الخارجية التركية، بأن الرئيس، رجب طيب أردوغان، أبلغ أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، باستعداد أنقرة للنظر في طلب انضمام فنلندا إلى الحلف، بمعزل عن الطلب السويدي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أنقرة، "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بإمكانية اتخاذ أنقرة موقفا مغايرا بشأن طلب انضمام فنلندا إلى الحلف، بمعزل عن الطلب السويدي".

وأضاف أوغلو: "أما بالنسبة لطلب السويد، فإن ستوكهولم مطالبة بتنفيذ الشروط التركية، التي تعهدت بتنفيذها في المذكرة الثلاثية بين "أنقرة، هلسنكي، وستوكهولم"، وتحديدا الشرط الذي ينص على وقف أعمال حزب العمال الكردستاني، ودعايته المناهضة لتركيا".

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، في شهر مايو 2022، لكن أنقرة منعت عملية انضمامهما، وطالبتهما بإعلان المنظمات الكردية المتواجدة على أراضيهما  "منظمات إرهابية"، وتسليم تركيا أكثر من 33 متهما بالإرهاب، أو بالمشاركة في محاولة الانقلاب في تركيا في عام 2016.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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