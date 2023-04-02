تسيير أول رحلة طيران بالهيدروجين الأخضر بين أوروبا وأستراليا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة (ديستينوس) السويسرية الناشئة، اليوم الأحد، عن تسيير أول رحلة لطائرة ركاب تعمل بالهيدروجين الأخضر والتي ستختصر زمن الرحلة من أوروبا إلى أستراليا بـ4 ساعات فقط بدلا من 8، حيث إنها من طراز الطائرات التي تفوق سرعة الصوت.

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وذكرت وكالة الأنباء السويسرية (سويس انفو)، أن هذه الطائرة قد خضعت لتجارب ناجحة استمرت على مدار عامين حتى نهاية عام 2022 وهي من طراز "إيجر".



يشار إلى أن شركة ديستينوس السويسرية، وهي من الشركات الناشئة في مجال النقل الجوى الذي يعمل بالهيدروجين الأخضر، قد تم اختيارها من قبل وزارة العلوم الإسبانية للمشاركة في مبادرة استراتيجية والحصول على التمويل اللازم لإجراء المزيد من الأبحاث وتطوير الطائرات فائقة السرعة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر كوقود بدلا من الوقود الأحفوري.