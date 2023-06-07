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الأربعاء، 07-06-2023 09:15 ص

تعرف على موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

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الوكيل الإخباري- تصدر موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات 2023، محركات البحث بـ جوجل مع قرب موعد عيد الأضحى 2023، حيث يهتم المسلمون كل عام بـ موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات لنيل ثواب الصيام بهذه الأيام لما لها من فضل وثواب عظيم.

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وذكر المعهد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المتوقع، أن غرة ذي الحجة 2023 سيوافق يوم الإثنين 19 يونيو 2023 والذي سيكون غرة ذي الحجة لعام 1444هـ، على أن تكون أيام صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات قبل عيد الأضحي 2023 كالتالي:

 

موعد بداية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023  (من يوم الإثنين 19 يونيو 2023 / الأول من ذي الحجة 1444هـ)

 

موعد نهاية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 ( يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 / 9 ذي الحجة ووقفة عرفات)

 

المصري اليوم

 

 

 




 

 


 

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