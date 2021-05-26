تعزيزات عسكرية تصل المنطقة الخضراء في بغداد

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر في العراق، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الخضراء الحكومية على خلفية التوتر مع الحشد الشعبي.



وقالت المصادر ، إن "عجلات ومدرعات عسكرية وصلت إلى المنطقة الخضراء حيث مقر رئيس الحكومة والبعثات الدبلوماسية ومجلسي الوزراء والنواب، الإضافة إلى رئاسة الجمهورية".



وأضاف: "شوهدت مدرعات عسكرية وصلت إلى المنطقة الخضراء، وتعزيزات أمنية بالقرب من مكتب رئيس الحكومة في منطقة العلاوي".





وأعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة "خاصة".



يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

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المصدر : روسيا اليوم