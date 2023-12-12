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الثلاثاء، 12-12-2023 10:38 ص

تعطّل مشغّل الإنترنت والاتصالات الأكبر في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- توقفت شركة Kyivstar أكبر مشغل للإنترنت والاتصالات في أوكرانيا عن العمل في جميع أنحاء البلاد، كما توقف موقع الشركة عن العمل.

وذكرت قناة Espreso.tv التلفزيونية الأوكرانية: "صباح اليوم الثلاثاء، حدث عطل في عمل شركة الاتصالات Kyivstar ويشكو المستخدمون من انقطاع الاتصالات والإنترنت وعدم القدرة على الدخول إلى موقع الشركة المشغلة".

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تجدر الإشارة إلى أنه عند محاولة تسجيل الدخول، يعطي موقع Kyivstar خطأ ولا تعمل الصفحة ولم تدل الشركة بأي توضيح أو بيان.

وأعلنت سلطات مدينة كييف يوم الجمعة الماضي وقف حركة القطارات بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق، بسبب الضغط في النفق وظهور تشققات في جدرانه، ما أدى إلى تدفق المياه إليه.

 




 

 


 

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