السبت 15-07-2023
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السبت، 15-07-2023 10:09 ص

مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر بوزارة الدفاع الصينية، بأن وحدات من الجيش الروسي ستشارك في المستقبل القريب في التدريبات العسكرية "الشمال. التعاون 2023" التي تنظمها الصين في بحر اليابان.

وقال المصدر: "وفقا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة في روسيا والصين، سيرسل الجيش الروسي قريبا مجموعة قوات بحرية وجوية للمشاركة في تدريبات -الشمال. التعاون 2023، التي تنظمها المنطقة الشمالية التابعة للقيادة القتالية بالجيش الصيني، في الجزء الأوسط من بحر اليابان".

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وأشار المصدر إلى أن موضوع التدريبات سيكون "الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية"، وهدفها هو زيادة مستوى التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي، وكذلك الرد على التحديات المختلفة في مجال الأمن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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