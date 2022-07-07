الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دول عربية جديدة تبدأ بتداول العملات البلاستيكية

طلبة توجيهي حول امتحان الرياضيات : مستوى الأسئلة متوسط والوقت غير كافِ

الكهرباء الأردنية: استخدموا السخان الشمسي للتوفير

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات التوجيهي

القواسمي: التوجيهي أثر على شراء الملابس قبل العيد

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسلخ خلال العطلة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب طوباس

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 290 ديناراً في المملكة

ضبط سائقين قاما بالتشحيط بساحة مستشفى بالرمثا - فيديو

تحذير للمواطنين من شركات سياحة غير مرخصة

الخميس، 07-07-2022 02:08 م

تعويضات مالية لجونسون ووزرائه

62c6bc7b4c59b724d164d017


الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه تم توجيه دعوات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزرائه المستقيلين لرفض ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني، سيدفع لهم على صورة تعويض.

اضافة اعلان

 

وبموجب قانون المعاشات والرواتب الوزاري لعام 1991، يحق للنواب الذين يتركون مناصبهم الحصول على 25 في المائة من رواتبهم السنوية كمكافأة، وتنطبق هذه الميزة حتى لو استقالوا طواعية من الحكومة أو لأسباب سياسية، أو تركوا الحكومة في "حالة من العار".

هذا واستقال أكثر من 50 وزيرا ومستشارا برلمانيا من مناصبهم خلال الساعات الـ36 الماضية في محاولة للإطاحة بجونسون، مما يعني أن الاقتتال الداخلي بين حزب المحافظين قد يؤدي إلى دفع دافعي الضرائب ما يزيد عن 420 ألف جنيه إسترليني (504044 دولار أمريكي).

حتى أن كريس بينشر، عضو البرلمان الذي أدى سلوكه غير اللائق إلى انهيار الحكومة، يحق له الحصول على تعويض يبلغ 7920 جنيها إسترلينيا (حوالي 9500 دولار) مقابل ترك منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ.

أما جونسون فمن المتوقع أن يحصل على 18860 جنيها إسترلينيا (22633 دولار).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62c6afe8423604390c5320db

سوريا تنضم إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية

62c6ac634c59b71a0f5ae239

وزيرة الخارجية البريطانية تقطع رحلتها إلى إندونيسيا وتعود إلى لندن

download

اليابان: عقوبة السجن للتنمر الالكتروني

62c69bc94c59b70b0c581820

ماذا ينتظر كييف بعد جونسون؟

62c69bb34c59b724d164cfdf

مصادر بريطانية: جونسون قد يقدم استقالته اليوم

منى

الحجاج يتوافدون على مشعر منى اليوم

أخبار متعلقة
62c6ac634c59b71a0f5ae239

وزيرة الخارجية البريطانية تقطع رحلتها إلى إندونيسيا وتعود إلى لندن

62c69bc94c59b70b0c581820

ماذا ينتظر كييف بعد جونسون؟

62c69bb34c59b724d164cfdf

مصادر بريطانية: جونسون قد يقدم استقالته اليوم

22

بريطانيا.. وزير شؤون ويلز يعلن استقالته

62c038464236047d1957ee60

السيسي يصدر توجيها بخصوص البحيرات

62bc423e4c59b7223b683994

النرويج ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا