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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-04-2024 12:32 م

تغييرات جديدة في الحكومة المصرية

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الوكيل الاخباري- نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا لوزير النقل كامل الوزير، بتكليف رئيس هيئة الطرق والجسور اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل.

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وجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.

وفسر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار المهندس كامل الوزير، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يصدر أي وزير قرارا بتفويض رئيس هيئة تابعة للوزارة في بعض الاختصاصات لأن بعض القوانين تقصر اختصاصات معينة على الوزراء، ورئيس الوزراء في بعض الأحيان يفوض الوزراء في بعض اختصاصاته.

وقال النائب علاء عابد إن الوزير من حقه أن يفوض نائبًا له أو رئيس هيئة في بعض الاختصاصات وهو أمر غير مستحدث، وكان يتم في السابق، ويصدر به قرار وينشر في الجريدة الرسمية، حتى لا يحدث بطلان فيما بعد ويتم اللجوء للقضاء الإداري وجرى العرف على ذلك.

 




 

 


 

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