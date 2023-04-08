تقرير بريطاني يتحدث عن "فشل روسي".. ويحدد تاريخ "التحول"

الوكيل الاخباري - قال تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، يوم السبت، إن الحملة الروسية التي جرى شنها على منشآت للطاقة في أوكرانيا المجاورة فشلت بشكل كبير في إلحاق الضرر الذي كانت تراهن عليه.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا راهنت على إحداث شلل في المنظومة الأوكرانية الموجدة للطاقة خلال الشتاء الأخير، لكنها أخفقت في ذلك.

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وتحدث التقرير البريطاني عن "فشل" من درجة "محتمل جدا"، في إشارة إلى أن موسكو لم تتمكن من إحداث التأثير الذي كانت تريده على الأرض.



ورجح التقرير أن تشهد أوكرانيا المزيد من التحسن في هذا الجانب، أي في مجال الطاقة، لا سيما مع اقتراب الصيف وزيادة درجة الحرارة.



