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الإثنين، 23-10-2023 11:45 ص

توجيه التهمة ضد رئيس وزراء باكستان السابق في قضية إفشاء أسرار الدولة

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الوكيل الإخباري - أفادت قناة Geo التلفزيونية بأنه تم رسميا توجيه التهمة ضد زعيم "حركة الإنصاف" ورئيس وزراء باكستان السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي في قضية إفشاء أسرار الدولة.

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ويعني ذلك بدء المداولات القضائية التي يتم فيها تسجيل الأدلة المقدمة من النيابة ومن طرف الدفاع، ومن ثم تسجيلها من قبل المحكمة.

وقالت القناة: "تم توجيه التهم ضد زعيمي حركة الإنصاف بعد أن قدموا التماسا لإلغاء التهم. وقال القاضي، الذي رفض الالتماس، إنه تم تحديد موعد جلسة لتوجيه الاتهام، وجرت هذه الجلسة فعلا. للإجراءات المتعمدة حددت المحكمة موعد مثول الشهود يوم 27 أكتوبر وأجلت الجلسة إلى ذلك التاريخ".


ونقلت القناة عن بعض المصادر، أن قريشي وخان لم يعترفا بذنبهما وأكدا براءتهما من هذه الاتهامات.


وتتعلق قضية الكشف عن أسرار الدولة ببرقية سرية تحتوي على معلومات كانت تفيد بأن السلطات الأمريكية، غير الراضية عن موقف عمران خان المحايد فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تريد من الحكومة الباكستانية إقالة خان من منصبه، ولقاء ذلك وعدت واشنطن بإقامة "علاقات أكثر دفئا" مع باكستان، وهددت بفرض عزلة عليها في حال العكس. وأرسل السفير الباكستاني في واشنطن هذه البرقية إلى إسلام أباد في أوائل العام الماضي.


وخان المدان بتهم فساد، محتجز في السجن منذ مطلع أغسطس الماضي.

 

RT

 




 

 


 

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