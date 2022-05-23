الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عاصفة ترابية تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمتقاعدين خلال أيار الحالي

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

كيف يبدو جدري القرود .. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

64 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ بداية العام

دولة الكويت تُعلن عن شواغر للمعلمين الأردنيين - رابط التقديم

وزارة الصحة تبحث فرص التعاون مع شركة استرازينيكا

وزير الزراعة: الملك أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني

ضبط سائق قاد مركبته بطريقة متهورة واستعراضية في العقبة

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

الإثنين، 23-05-2022 07:30 ص

جدري القرود.. إلى أي مدى يجب أن نقلق من الفيروس؟

جدري2


الوكيل الإخباري - دق مسؤولو الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود في أوروبا ومناطق أخرى، وهو نوع من الإصابة الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط القارة الإفريقية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم حتى يوم السبت تأكيد 92 إصابة بجدري القردة كما أن هناك 28 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 12 دولة لا يعد هذا الفيروس متوطنا فيها.

اضافة اعلان


وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع اكتشاف المزيد من الإصابات بجدري القردة بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، وأنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القردة.


ما مدى خطورته؟
قال مسؤول في الصحة العامة بالولايات المتحدة للصحفيين يوم الجمعة إن المخاطر على عامة الناس منخفضة في الوقت الحالي.


وجدري القردة فيروس يمكن أن يسبب أعراضا تشمل ارتفاع درجة الحرارة وآلاما ويظهر بشكل طفح جلدي مميز.


ويرتبط هذا المرض بالجدري ولكنه عادة ما يكون أخف لاسيما سلالة غرب إفريقيا من الفيروس التي تم رصدها في إصابة بالولايات المتحدة، والتي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنها نحو واحد في المئة.


وبحسب المسؤول فإن معظم الناس يشفون تماما في غضون ما يتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.


ولا ينتقل الفيروس بسهولة مثل فيروس سارس-كوف-2 الذي حفز جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم.


ويعتقد الخبراء أن التفشي الحالي لمرض جدري القردة ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بجلد شخص مصاب بطفح جلدي نشط.


ونقلت "رويترز" عن الدكتور مارتن هيرش من مستشفى ماساتشوستس العام قوله: "ينتشر كوفيد عن طريق الجهاز التنفسي وهو شديد العدوى. لا يبدو أن هذا هو الحال مع جدري القردة".


من جانبه قال ديفيد هيمان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية وإخصائي الأمراض المعدية: "ما يبدو أنه يحدث الآن هو أنه قد وصل إلى السكان في صورة جنسية أو (عن طريق) الأعضاء التناسلية، وأنه ينتشر مثل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، مما أدى إلى تضخيم انتقاله في جميع أنحاء العالم".


ما الذي يهتم به خبراء الصحة؟
وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن حالات التفشي التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة حتى الآن غير نمطية لأنها تحدث في دول لا ينتشر فيها الفيروس عادة.
ويسعى العلماء إلى فهم أصل الإصابات الحالية وما إذا كان أي شيء يخص الفيروس قد تغير.


وتم اكتشاف معظم الحالات المسجلة حتى الآن في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال، كما تم أيضا تسجيل إصابات في كندا وأستراليا وتأكيد إصابة واحدة بجدري القرود في مدينة بوسطن حيث أعلن مسؤولو الصحة العامة عن احتمال ظهور المزيد من الإصابات في الولايات المتحدة.


وأبدى مسؤولو منظمة الصحة العالمية قلقهم من احتمال ظهور عدد أكبر من الإصابات مع تجمع الناس في مهرجانات وحفلات وعطلات خلال أشهر الصيف المقبلة في أوروبا ومناطق أخرى.


كيف يمكن حماية الناس من العدوى؟
بدأت بريطانيا في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين قد يكونون معرضين للخطر أثناء رعاية المرضى، بلقاح الجدري والذي يمكن أن يقي أيضا من جدري القردة.


وتقول الحكومة الأميركية إن لديها ما يكفي من لقاح الجدري المخزن في مخزونها الوطني الاستراتيجي لتطعيم جميع سكان الولايات المتحدة.
وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية في بيان إن هناك أدوية مضادة للفيروسات للجدري يمكن استخدامها أيضا لعلاج جدري القرود في ظل ظروف معينة.


وعلى نطاق أوسع، يقول مسؤولو الصحة إنه يجب على الأشخاص تجنب المخالطة الوثيقة لشخص مصاب بطفح جلدي أو يبدو مريضا.


ويجب على الأشخاص الذين يشتبهون بإصابتهم بجدري القردة عزل أنفسهم وطلب الرعاية الطبية.


ما هو السبب الذي قد يكون وراء الارتفاع في الإصابات؟
ذكرت أنجيلا راسموسن عالمة الفيروسات في منظمة اللقاحات والأمراض المعدية بجامعة ساسكاتشوان بكندا "الفيروسات ليست شيئا جديدا وهي متوقعة".
وأضافت أن عددا من العوامل عجل من ظهور وانتشار الفيروسات من بينها زيادة السفر على مستوى العالم وتغير المناخ.


وقالت إن العالم أيضا في حالة تأهب أكبر لعمليات تفش جديدة لأي نوع من الفيروسات في أعقاب جائحة كوفيد-19.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
628b3b294c59b719bb7e4849

كيف يبدو جدري القرود .. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

bd210e44-monkey

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

628b2f204236044bfe04681b

بايدن يوجه رسالة صارمة للصين ويهدد بالتدخل دفاعا عن تايوان

8888-4

بايدن: جدري القرود لا يمثل مستوى القلق ذاته مثل كوفيد

image

السعودية: تحديد المساحة المخصصة لكل حاج في عرفات

628b1fae4c59b72097044a94

الرئيس الإيراني يعلق على اغتيال شخصية من الحرس الثوري

أخبار متعلقة
جدري4

الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه إصابتها بجدري القرود

520222116035973713934

الإعلان عن ثاني إصابة في الشرق الأوسط بجدري القردة

2-75

بايدن يحذر من جدري القردة

أفضل-حليب-للرضع

نقص حليب الاطفال يثير القلق في الولايات المتحدة

جدري

رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في اليونان

ق

"جدري القرود" يرعب أوروبا.. أول إجراء للوقاية منه