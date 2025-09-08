سلطة وادي الأردن: 80% نسبة إنجاز توسعة بركة الحسا في الأغوار الجنوبية

10:40 ص

الوكيل الإخباري- تفقد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية، ماجد خريسات، ومدير مديرية مشاريع الري والبنى التحتية، جمانة الدويري، سير العمل في مشروع توسعة وإعادة تأهيل بركة الحسا في الأغوار الجنوبية.





وأكد الخريسات أن "المشروع يُعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن المائي في المنطقة، وتحسين كفاءة إدارة المصادر المائية، بما ينعكس إيجاباً على تزويد مياه الشرب والري والصناعة في الأغوار الجنوبية".



ويهدف المشروع إلى تقليل عكورة المياه في بركة الحسا أثناء الفيضانات، وضمان استمرارية تزويد المياه لأغراض الشرب والري والصناعة، من خلال زيادة السعة التخزينية للبركة، إضافة إلى تقليل كُلف الصيانة والإصلاح.



ويشمل المشروع إنشاء خزان ترسيبي جديد وربطه مع الأحواض القائمة، إلى جانب أعمال الصيانة والعزل للبركة والقنوات الترسيبية، وتوريد الصخور وسلال الجابيون لتقليل سرعة الفيضانات، إضافة إلى استبدال خطوط الأنابيب المتضررة، وتنفيذ بوابات تحكم كهربائية ويدوية.