السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية مادبا تباشر بتشجير المقابر

جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

20 ركعة و 36 ركعة ... الافتاء توضح حول عدد ركعات صلاة التراويح

شاهد تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

المؤبد لشخص قتل شرطيا أثناء الوظيفة في عمّان

الأمم المتحدة: اختتام مؤتمر المياه بمشاركة 10 آلاف شخص

النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم المخاوف من أزمات البنوك

ارتفاع عدد قتلى الضربة الدامية بسوريا.. وبايدن يتوعد طهران

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

السبت، 25-03-2023 01:31 م

جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

image


الوكيل الإخباري - دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إلى حماية الأردن، ردا على استخدام وزير إسرائيلي لخريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم المملكة والأراضي الفلسطينية.

اضافة اعلان


وقال جنبلاط عبر تويتر "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".


وأضاف "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن"، لافتا إلى أن دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.


وختم بقوله "لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا...".


وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد. ( سبوتنيك )


 




 

 


 

إقرأ ايضا
641ec1cd42360471fe0ef14d

اليمن يوجه نداء عاجلا لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول

shutterstock_1666159696-1000x600

الفلك الدولي ينشر صور لكويكب يقارب الأرض مساء اليوم ​-شاهد

63e607e74c59b7103a14a87e

زلزال جديد بقوة 4.5 درجة يضرب كهرمان مرعش التركية

الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: اختتام مؤتمر المياه بمشاركة 10 آلاف شخص

32

ارتفاع عدد قتلى الضربة الدامية بسوريا.. وبايدن يتوعد طهران

main_image641eaa3f25405

هزة أرضية تضرب تونس

أخبار متعلقة
f3ea5d4c2e9e18d72ab24772732cbab51621331537

ردا على قرار نتنياهو.. المئات من طياري جيش الاحتلال يعلنون العصيان العسكري

si7ggapv

سوريا تدين تصريحات سموتريتش ضد الأردن وفلسطين

641ae0e97a22a

سوريا تؤكد دعمها لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه

641992d642360472ef7f955a (1)

بيان من وزارة الخارجية السعودية بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

7777777777777777777778888888888888888

كولومبيا.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل جميع ركابها

image - 2023-03-18T085817.952

البرازيل.. عملية أمنية ضد عصابات تنشر الرعب