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الخميس، 06-04-2023 08:12 ص

جلسة مشاورات لمجلس الأمن اليوم بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى

ظ


الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي, اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في القدس الشريف، لا سيما بعد اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وتكرارها.

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وطلب عقد الجلسة، التي تم إضافتها رسميا إلى برنامج عمل المجلس لليوم، الأردن وفلسطين، حيث تشغل دولة الإمارات العربية المقعد العربي غير الدائم في المجلس.


ومنذ بداية السنة، عقد المجلس جلساته الشهرية بموعدها لكنه عقد جلسات طارئة ومشاورات مغلقة بسبب الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال على القدس الشريف، وحرمة المصلين، إضافة إلى ازدياد النشاط الاستيطاني.

 

بترا


 




 

 


 

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