الأحد 27-11-2022
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الأحد، 27-11-2022 09:13 م

حالات تسمم جماعي للاجئين الأوكرانيين في بولندا

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الوكيل الاخباري- أفاد موقع "inPoland" البولندي، بنقل أكثر من عشرين لاجئا أوكرانيّا إلى المستشفى بسبب أعراض التسمم في مدينة غوتشوزازي البولندية.

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ووفقا للموقع: "تم اكتشاف أعراض التسمم لدى اللاجئين من مركز غوتشوزازي مساء الجمعة، معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاما.. وأصيب ما مجموعه 23 شخصا، ثمانية بالغين و15 طفلا".

ووفقا للأطباء، يشير كل شيء إلى تسمم غذائي تقليدي، لكن لا توجد نتائج معملية حتى الآن، وقال أحد الأطباء، إن حالة المتضررين يمكن تقييمها على أنها مرضية.

وفي الوقت نفسه، يدعي ممثل عن السلطات البولندية أننا نتحدث عن عدوى نوروفيروس.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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