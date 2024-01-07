حزب الله يعلن الرد الأولي على اغتيال العاروري وإعلام عبري يعتبره إعلان حرب

الوكيل الاخباري - اعتبرت وسائل إعلام عبرية، أن إطلاق 62 صاروخاً من لبنان صوب مستوطنات الشمال بمثابة إعلان حرب.



وكشف حزب الله عن استهداف عناصره لقاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخاً من أنواع متعدّدة موقعة فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة.



وبيّن حزب الله أن هذه العملية تأتي ‏في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال صالح ‏العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.

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وتحدث إعلام عبري عن إطلاق مسيرات و40 صاروخاً من لبنان واستهدفت موقعاً استخباراتياً تابعاً لجيش الاحتلال في منطقة "ميرون" بالشمال.



وبيّنت القناة 12 العبرية، أن صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة ومدينة على الحدود مع ‎لبنان بينها صفد وكرميئيل في الجليل، ما استدعى إغلاق عدد من الطرقات في شمال الأراضي المحتلة بناء على طلب من جيش الاحتلال.



