السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 25-09-2021 01:24 م

حكومة الإمارات تعلن عن تعديلات وزارية

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الوكيل الإخباري - أعلن حاكم دبي ونائب رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم اليوم السبت عن تعديلات في الحكومة الإماراتية.

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