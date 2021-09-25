حكومة الإمارات تعلن عن تعديلات وزارية

الوكيل الإخباري - أعلن حاكم دبي ونائب رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم اليوم السبت عن تعديلات في الحكومة الإماراتية.

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الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/OMgQ6jsIrg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

المصدر : روسيا اليوم

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