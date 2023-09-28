حميميم: القوات الجوية الروسية تدمر أهدافا إرهابية في محافظة إدلب

الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية استهدفت ورش إنتاج ومواقع لتخزين طائرات مسيرة، ومخابئ تحت الأرض تابعة للإرهابيين في محافظة إدلب السورية.
وقال كوليت: "في 27 سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافا إرهابية في منطقة بلدتي الحلوبة والعنكاوي في محافظة إدلب".
وأضاف البيان: "كما تم استهداف وتدمير ورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية والمدنيين، بالإضافة إلى مخابئ الإرهابيين تحت الأرض".
وفي 5 أغسطس الماضي، دمر سلاح الجو الروسي مع نظيره السوري مقرا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأحد أحياء مدينة إدلب في ضربة جوية، بحسب ما ذكره المركز الروسي للمصالحة في سوريا.