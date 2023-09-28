الجمعة 29-09-2023
الوكيل الاخباري

بوتين يستقبل خليفة حفتر في الكرملين

القبول الموحد توضح بخصوص إساءة الاختيار

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

قتيلان في حادث إطلاق نار داخل مستشفى في هولندا

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

القبض على 10 تجار مروجين ومهربين للمخدرات

توضيح بشأن معدلات قبول الطلبة في كليات الطب بالجامعات الرسمية

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

تفاصيل الحالة الجوية في الاردن حتى الأحد

اختتام فعاليات تمرين بحري بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

الخميس، 28-09-2023 11:11 م

حميميم: القوات الجوية الروسية تدمر أهدافا إرهابية في محافظة إدلب

6515d6ea4c59b70b8f000138


الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية استهدفت ورش إنتاج ومواقع لتخزين طائرات مسيرة، ومخابئ تحت الأرض تابعة للإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

اضافة اعلان

 

وقال كوليت: "في 27 سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافا إرهابية في منطقة بلدتي الحلوبة والعنكاوي في محافظة إدلب".

وأضاف البيان: "كما تم استهداف وتدمير ورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية والمدنيين، بالإضافة إلى مخابئ الإرهابيين تحت الأرض".

وفي 5 أغسطس الماضي، دمر سلاح الجو الروسي مع نظيره السوري مقرا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأحد أحياء مدينة إدلب في ضربة جوية، بحسب ما ذكره المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6515e77f423604420a36244d

البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي في 2024

6515e4ff4c59b70a5e48cad5

السفير الإيراني لدى السعودية يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين

6515c5cf4c59b71931260909

بوتين يستقبل خليفة حفتر في الكرملين

6515afa34236043e8659d2f0

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

6515b9954c59b70aa9652eb9

قتيلان في حادث إطلاق نار داخل مستشفى في هولندا

65158ce64c59b712af48d230

وزير الخارجية الأمريكي لا يستبعد إمكانية لقاء بايدن وبوتين

أخبار متعلقة
1695481966676

العراق: إحالة عقد تطوير أكبر حقل للغاز لشركة أوكرانية

650b55d74c59b7092277e4d6

الأمير محمد بن سلمان: إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل

650b1f144c59b77d6460f812

عضو بالكونغرس يطالب باتخاذ قرار التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

650a778a4c59b71c5738aa1c

تونس.. عودة تيار الكهرباء بعد انقطاع مفاجئ في كل المدن

6509c4344c59b719de7a337a

وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان الإيراني يناقشان الوضع في قره باغ

6509c4c44236043a70003688

بايدن: لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع