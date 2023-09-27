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الأربعاء، 27-09-2023 04:56 م

"حوار" بالقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند الحدود

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الوكيل الإخباري - في توتر هو الثاني في أقل من أسبوع، تبادل الجيشان اللبناني والإسرائيلي، القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي بينهما اليوم الأربعاء.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "دورية للعدو الإسرائيلي أقدمت على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب، وقد رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو"، وفق ما جاء في البيان اللبناني.

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بدورها قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن "الجيش اللبناني قطع الطريق العسكري الذي شقه الجيش الإسرائيلي في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة".

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة.


يأتي ذلك، عقب 5 أيام من تبادل عناصر من الجيشين اللبناني والإسرائيلي تراشق القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي، فيما تدخلت قوة من قوات الطوارئ الدولية العاملة بالمنطقة لتهدئة الوضع.

 

RT

 




 

 


 

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