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الثلاثاء، 26-04-2022 01:17 م

خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان للسعوديين

موعد-صرف-معونة-رمضان-وقيمتها


الوكيل الإخباري-وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف (معونة رمضان)، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي السعودي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.اضافة اعلان


ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال، في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعياً الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يُقدّمه في ميزان حسناته.

عكاظ

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