خبير أمريكي: خياران أمام واشنطن في أوكرانيا أحلاهما مر

الوكيل الإخباري - قال المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، إن الولايات المتحدة لم يبق أمامها إلا الاعتراف بهزيمتها في أوكرانيا، أو إرسال قواتها إلى هناك.



وأضاف ماكغريغور في صفحته على موقع "إكس"، أنه يتعين على الولايات المتحدة إما الاعتراف بالهزيمة في أوكرانيا بسبب خطر التصعيد المحتمل، أو إرسال قواتها إلى هناك.

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وتابع: "لقد وصلنا إلى اللحظة التي يتعين علينا فيها إما أن نقول هذا كل ما نستطيع فعله، ولا يمكننا أن نفعل أي شيء أكثر من ذلك، لأن خطر الحرب المباشرة مع روسيا كبير للغاية، أو نتدخل بشكل أعمق ونتحدث عن إرسال قواتنا البرية إلى أوكرانيا".



وأضاف أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للسيناريو الثاني، وحث واشنطن على التوصل للسلام.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تيليغراف" نقلا عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن لندن تعتزم نشر قواتها في أوكرانيا لأول مرة لتدريب القوات الأوكرانية.



وتعليقا على ذلك قالت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين، إن بريطانيا بإرسالها قوات إلى أوكرانيا ستشعل حربا عالمية ثالثة.

RT