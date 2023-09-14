صحفي أمريكي يسلط الضوء على حقيقة خطط واشنطن في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون إن هدف الولايات المتحدة في أوكرانيا زعزعة استقرار روسيا من خلال التضحية بحياة جميع الأوكرانيين.

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جاء ذلك في برنامجه على قناة "يوتيوب"، حيث تابع: "لقد ارتكبت الولايات المتحدة مذبحة في أوكرانيا. كم عدد الذين ماتوا بالفعل؟ 400-500 ألف أوكراني. قريبا لن يتبقى أوكراني واحد لمواصلة القتال على الجبهة، إلا أن الولايات المتحدة لا يهمها استهلاك مزيد من الأوكرانيين".



وكان نيكسون في برنامجه غاضبا لأن الخطاب الرسمي في واشنطن كان يدور حول دعم الديمقراطية وحماية الشعب الأوكراني، في حين أن الخطة الحقيقية في واقع الأمر هي تدمير روسيا وزعزعة استقرارها، ولهذا السبب، وفقا له، تقدم إدارة بايدن مساعدة غير مسبوقة لأوكرانيا.



وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأكد على أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.



كذلك أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تداعيات سلبية.

RT