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الثلاثاء، 25-04-2023 09:11 ص

خبير عسكري: قوات التخريب الأوكرانية كثفت من تواجدها في محور كوبيانسك

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الوكيل الإخباري- أفاد الضابط المتقاعد في قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأن مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية، كثفت من تواجدها في محور كوبيانسك، وأصبحت أكثر نشاطا.

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وأوضح ماروتشكو، أن حركة مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن القوات الروسية رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 مجموعات أوكرانية في محور كوبيانسك.

وأضاف، أن إحدى هذه المجموعات الأوكرانية كشفت نفسها قرب قرية ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأن القوات الروسية فتحت النار عليها.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجموعة "زابد" الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، إن القوات الروسية دمرت معقلا للقوات الأوكرانية، و9 ملاجئ في محور كوبيانسك، كما أحبطت 3 محاولات لتغيير الوحدات الأوكرانية، ودمرت 3 شاحنات على متنهما جنود أوكرانيون.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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