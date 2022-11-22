الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية تنشر رابط أرقام جلوس تكميلية التوجيهي

وزير المالية: لن يتم صرف أي مطالبات مالية بعد هذا التاريخ

المواجهات العربية بكأس العالم اليوم تتصدر حديث الأردنيين

وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

فيديو - الحاج حسين ذهب للصلاة في المسجد فاختاره الله إلى جواره

المساعدات الخارجية للاردن تتجاوز الـ 2 مليار دولار

الاردنيون يقبلون على شراء الذرة مع ذروة الانتاج

مونديال قطر ينعش قطاعات اقتصادية في الأردن

الصحة توجه رسالة لمرضى السكري في الأردن

الثلاثاء، 22-11-2022 12:19 م

خفر السواحل اليوناني يحاول إنقاذ نحو 500 مهاجر في مركب جنح قرب جزيرة كريت

637c8ca74c59b767360edc59


الوكيل الاخباري- بدأ خفر السواحل اليوناني يوم الثلاثاء عملية لإنقاذ مركب صيد يعتقد أنه يحمل مئات المهاجرين في مياه جنوب غرب كريت.

اضافة اعلان

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطقة باسم خفر السواحل اليوناني إفادة تقول: "جاء في نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب"، لافتة إلى أن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ.

وأشارت المتحدثة باسم خف السواحل اليوناني إلى أنه "يمكنهم رؤية المركب الذي جنح. هناك عدد كبير من الأشخاص على متنه".

وأعلن خفر السواحل أنه تلقي نداء استغاثة بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين، مشيرا إلى أن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين تساعد فرق الإغاثة.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
231405Image1-1180x677_d

زلزال عنيف يضرب جزر سليمان وتحذيرات من تسونامي

93-230858-killed-explosion-afghanistan_700x400

3 قتلى بانفجار في سوق شرقي أفغانستان

637c64e64c59b779d26e3ec5

الكويت.. توضيح بشأن الجرائم التي سيشملها العفو الأميري الخاص

225927

قرار سعودي رسمي يشمل جميع الموظفين بشأن كأس العالم اليوم

image - 2022-11-22T103016.283

تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي ظهرت مع رئيس كوريا الشمالية مؤخرا

2539386

ارتفاع ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 162 قتيلا