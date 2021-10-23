داعش يغرق العاصمة الأفغانية بالظلام بعد استهداف برج الكهرباء

الوكيل الإخباري- أعلن تنظيم داعش (ولاية خراسان)، اليوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف خط كهرباء وأغرق العاصمة كابل في الظلام ليل الخميس.

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وقال التنظيم في بيان نشره عبر قنواته في تطبيق "تلغرام": "فجّر جنود الدولة عبوة ناسفة على برج كهرباء في كابل ليل الخميس، ما أدى إلى إلحاق خسائر بنظام الكهرباء".



ومع انقطاع التيار الكهربائي الخميس نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لأفغانستان، غرقت كابل وسكانها الذين يتخطى عددهم 4,5 ملايين نسمة في العتمة.



وخلال النزاع الذي استمر 20 عامًا بين طالبان والحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، غالبًا ما عمد مقاتلو الحركة إلى مهاجمة البنى التحتية للكهرباء.



لكن بعد استيلاء الحركة على السلطة في 15 أغسطس/ آب، بدأت بدورها تواجه هجمات وتفجيرات دموية يشنّها مسلحون تابعون لتنظيم داعش.

المصدر:العربي