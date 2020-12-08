دبلن ترحب باتفاقية بروتوكول شمال إيرلندا

الوكيل الاخباري - رحبت الحكومة الإيرلندية بالاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تنفيذ بروتوكول إيرلندا الشمالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



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وتمت الموافقة على البروتوكول كجزء من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لمنع "الحدود الصعبة" بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في الاتحاد الأوروبي، مما يبقي المنطقة التي تديرها بريطانيا، في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة للبضائع بعد 31 ديسمبر عندما تغادر المملكة المتحدة بالكامل الاتحاد.



وقال سيمون كوفيني على "تويتر": "تقدم جيد! سيوفر أخيرا بعض اليقين بشأن تنفيذ بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية. وقد تم الاتفاق على التعاون العملي والمرونة لجعله قابلا للإدارة قدر الإمكان للأفراد والشركات".



المصدر : روسيا اليوم









