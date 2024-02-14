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الأربعاء، 14-02-2024 12:34 م

دبلوماسي صيني يتحدث بحدة عن الغرب في الأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري- أفادت مجلة نيوزويك، بأن المندوب الدائم الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، تحدث بحدة خلال إشارته إلى ضرورة توقف الدول الغربية عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال المندوب الصيني، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب على دول معينة أن تتوقف فورا عن صب الزيت على النار، ويجب عليها التوقف عن تقويض الجهود الدبلوماسية للمجتمع الدولي".

ودعا ممثل الصين دول حلف الناتو، إلى وقف سياسة العقوبات الأحادية والتشهير.

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "يجب على حلف الناتو، أن يتخلى عن أسطورة تمتعه بالقوة ويتوقف عن إطلاق التهديدات والدعوات للحرب".

وفي نوفمبر الماضي، قال السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف إن بكين تدرك بوضوح، الأسباب الجيوسياسية الحقيقية التي أدت إلى الأزمة الحالية في أوكرانيا، ولا سيما الدور المدمر للاعبين من خارج المنطقة.

وفي فبراير 2023، نشرت السلطات الصينية وثيقة تتضمن موقفها من حل النزاع. وهو يتضمن 12 نقطة، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان، وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن اتخاذ العديد من نقاط خطة السلام الصينية كأساس للتسوية عندما يكون الغرب وكييف مستعدين لذلك.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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