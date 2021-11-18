الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

أمير ويلز يغادر الأردن بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام

مياه اليرموك تؤكد استعدادها للمنخفض الجوي المتوقع

الأردن الثاني عربياً في مؤشر أكثر الدول أماناً والسادس عشر دولياً

الأردنية تؤجل تخريج طلبتها الى نهاية الاسبوع المقبل

موعد النطق بحكم قضية مستشفى السلط 5 كانون الأول

الأمن : حريق على حدود الأردن والأراضي المحتلة

إضاءة خزنة البترا لدعم مرضى السرطان

لجنة الاوبئة: الإصابات في المدارس مقارنة بعدد الطلبة ليست مرتفعة

أمير ويلز يلقي أبياتا من قصيدة أردنية في ختام زيارته للمملكة

وفاة و8 إصابات بحادث سير في إربد أمس

الخميس، 18-11-2021 09:45 ص

دولة عربية الأكثر أمنا في تجوال السكان ليلا بمفردهم عالمياً

couple-walking-in-the-dark


الوكيل الإخباري-كشف تقرير "غالوب" للأمن والنظام 2021 (وهي شركة تحليلات واستشارات أمريكية)، أن الإمارات هي الدولة الأولى عالميا بالأمن، في تجوال السكان ليلا بمفردهم.

اضافة اعلان


وعلق محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، على هذا التقرير، وقال في "تويتر": "الإمارات الأولى عالميا حسب تقرير غالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلا بمفردهم".

 


وأضاف: "الأمن نعمة..والأمان طمأنينة وسكينة وحياة.. إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات .."رب اجعل هذا بلداً آمناً "..آمين..وأدم عليه سكينته وطمأنينته".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6195dc1b42360412a258f972

خبير معماري جزائري يحذر: نصف مباني العاصمة مهددة بالانجراف

رئيس-الوزراء-الأسترالي-سكوت-موريسون

موريسون: حان الوقت الآن لاستعادة الأستراليين حياتهم

d-50-عون-وبري-لميقاتي-تريث-في-الاستقالة

جوروج قرداحي في زيارة سرية لميقاتي

d0666e3e-01ae-4570-bcdd-ca88a2142e76

لبنان يفرض قيودا على حركة المسافرين إلى بيلاروسيا

قرد

قرداحي يعلق على وثيقة عن تلقيه تعويضات ضخمة من أم بي سي

شرطة

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم ليفربول كان يخطط له منذ أبريل

أخبار متعلقة
انفجار

91 قتيلا في كارثة ناقلة الوقود في سيراليون

independence-monument-phnom-penh

كمبوديا تعيد فتح البلاد بعد تسجيل أعلى نسبة تطعيم بكورونا في آسيا

main_image617810bd38b06

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية

180957

العراق يرفض تصنيفه بين الدول الأشد جوعا في العالم