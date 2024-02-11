ترامب: زيلينسكي أعظم "تاجر" عرفه التاريخ

الوكيل الإخباري - وصف رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بـ"أعظم تاجر في التاريخ"، وقال إن واشنطن ستخسر مئات مليارات الدولارات إذا "عقدت أوكرانيا صفقة مع روسيا" بحسب بلومبرغ.

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يشار إلى أنه في وقت سابق، دعا زيلينسكي المرشح للرئاسة الأمريكية ترامب إلى "التفكير قبل التحدث" وذلك ردا على تصريحات ترامب التي قال فيها إنه سينهي النزاع في أوكرانيا بسرعة في حال تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، طالب ترامب بتوقف بلاده عن منح الأموال للدول الأجنبية في إطار "المساعدات" والعمل على تحويل جميع تلك الأموال إلى شكل قروض.

RT