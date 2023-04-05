الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول صرف رواتب الشهر الحالي

إجراء عملية جراحية تحت التخدير هل يبطل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

رابط إلكتروني للمتقدمين لوظائف الفئة الثالثة بديوان المحاسبة والإقراض الزراعي

دهس رجلي أمن قصدا في الجفر وفرار المتسببين - تفاصيل

مجلس أوقاف القدس يفتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى طيلة أيام وليالي رمضان

توجيهات ملكية سامية - تفاصيل

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

الملك يشدد على الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

مالية النواب: تحويل ملفات مختبرات في “الغذاء والدواء” إلى مكافحة الفساد

قرعة لمنتسبي وزارة التربية لحجز 60 مقعدا للحج

الأربعاء، 05-04-2023 08:18 م

رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق يدخل العناية المركَّزة

_99882260_fffdfdf8-455b-4dec-b134-2c550029263b


الوكيل الإخباري - دخل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلوسكوني، العناية المركَّزة.

وأوضح مصدر مقرَّب من رجل الأعمال، البالغ من العمر 86 عاماً، أنه نُقل اليوم إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب.

اضافة اعلان


وقال المصدر إن برلوسكوني في قسم جراحة القلب بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال)، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية.


ويقع المستشفى في ضواحي عاصمة لومبارديا، ويعد من أعرق المؤسسات الصحية في شبه الجزيرة.


وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق أُدخل إلى المستشفى صباحاً بسبب صعوبات في التنفس، مؤكدةً أن حالته حالياً مستقرة.


وقال وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاجاني، أحد أبرز المسؤولين في حزب برلوسكوني: «إنه في العناية المركزة بسبب مشكلة التهاب لم تعالج بعد، لكنه يتكلم».


وكتبت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، على «تويتر»: «تشجَّعْ سيلفيو»، متمنيةً له الشفاء العاجل.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_117701668_gettyimages-1229749663

إيران ترحب بدعوة أميركية للسلام في اليمن

image (16)

التشيك تقدم معونات عسكرية بقيمة 700 مليون كرونة إلى أوكرانيا

image (15)

ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في أفغانستان إلى 21 قتيلاً

291893_18_1658060236

"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

197626-709710041

الجامعة العربية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية بالقدس

f4c3fc71-a049-40ce-97f5-7b8ea39c6148

"جونسون آند جونسون" تعرض مليارات الدولارات لإنهاء نزاع قضائي

أخبار متعلقة
640dbfb94c59b744711eb338

مولدوفا.. انطلاق مسيرة حاشدة ضد ارتفاع الأسعار في كيشيناو

04-31a1c384-b78d-41af-abab-cb5e077545aa

مقتل 6 أشخاص في إعصار اجتاح البيرو

thumbs_b_c_041bf8ceb3714900e5dd055e77d66448

سوناك يؤكد ضرورة وجود شراكة وثيقة بين بريطانيا وفرنسا

image (3)

مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً

1678192210647

السوداني: العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها

6406f8a64236043e022c2b1c

الفلبين تشن حملة واسعة لمكافحة ظاهرة "القتلة المأجورين"