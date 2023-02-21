الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

اختتام دورة المهارات الرقمية في "شابات عجلون"

جلسة في إربد عن دور الشباب والمرأة في التنمية السياسية والاقتصادية

"البلقاء التطبيقية" تفوز باستضافة مسابقة روبوتات إطفاء الحرائق

كلاب تهاجم سيدة بعمان والعناية الإلهية تنقذها في اللحظة الأخيرة - فيديو

حادث سير بين الباص السريع ودراجة نارية بعمان - صورة

التعليم العالي تشارك في معرض للجامعات في القاهرة

القبض على 5 تجار مخدرات واحباط تهريب حبوب مخدرة

وصول طائرتي شحن عُمانية محملة بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

تعرف على مواقع الزلازل التي تم رصدها اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء العالم

الملك يؤكد أهمية دور مجلسي الأعيان والنواب بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين

الثلاثاء، 21-02-2023 04:56 م

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

WhatsApp-Image-2023-02-21-at-4.23.52-PM-2


الوكيل الاخباري- زار رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أومبالو والوفد المرافق، اليوم الثلاثاء، كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بحضور وزير الشباب محمد سلامة النابلسي رئيس بعثة الشرف المرافقة.

اضافة اعلان


وكان في استقبال الرئيس أومبالو مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، وآمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.


وشارك الرئيس أومبالو، خلال الزيارة، بجانب من ندوة "التهديدات الإرهابية المستجدة: أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا" التي عقدتها الكلية بالتعاون مع السفارة النرويجية في عمان، مؤكدا ضرورة التعاون الأمني على المستوى العالمي لمواجهة آفة التطرف والإرهاب في العالم.


واستمع الرئيس أومبالو إلى إيجاز عن نشأة الكلية، وأهدافها وبرامجها الدراسية ورسالتها الوطنية، كما جال على مرافقها ودون كلمة في سجل الزوار.


وفي نهاية الزيارة أشاد الرئيس أومبالو بالمستوى العلمي المتميز الذي تتمتع به الكلية على المستويين الوطني والعالمي.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63f48e6542360445516d5b26

روسيا تطلق مركبة Soyuz MS-23 نحو المحطة الفضائية قريبا

60847089_303

بيلاروس ترسل قواتها إلى الحدود الأوكرانية

image - 2023-02-21T162421.023

الصين تنفي نيتها تزويد روسيا بأسلحة

176046

بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مؤسف

63f4a0954236046b422b56ba

مصر تكشف أسباب انحسار مياه البحر بشكل مفاجئ

552

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الجديد بتركيا

أخبار متعلقة
منظمة الصحة العالمية جديد

الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس "ماربورغ" في غينيا