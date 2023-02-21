رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

الوكيل الاخباري- زار رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أومبالو والوفد المرافق، اليوم الثلاثاء، كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بحضور وزير الشباب محمد سلامة النابلسي رئيس بعثة الشرف المرافقة.

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وكان في استقبال الرئيس أومبالو مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، وآمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.



وشارك الرئيس أومبالو، خلال الزيارة، بجانب من ندوة "التهديدات الإرهابية المستجدة: أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا" التي عقدتها الكلية بالتعاون مع السفارة النرويجية في عمان، مؤكدا ضرورة التعاون الأمني على المستوى العالمي لمواجهة آفة التطرف والإرهاب في العالم.



واستمع الرئيس أومبالو إلى إيجاز عن نشأة الكلية، وأهدافها وبرامجها الدراسية ورسالتها الوطنية، كما جال على مرافقها ودون كلمة في سجل الزوار.



وفي نهاية الزيارة أشاد الرئيس أومبالو بالمستوى العلمي المتميز الذي تتمتع به الكلية على المستويين الوطني والعالمي.