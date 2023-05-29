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الإثنين، 29-05-2023 10:29 ص

رئيس روسيا البيضاء يعرض أسلحة نووية على الجميع

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الوكيل الإخباري - قال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا أراد أي بلد آخر الانضمام إلى اتحاد روسيا وروسيا البيضاء، فإنه ستكون هناك أسلحة نووية للجميع.

وفي مقابلة بثها التلفزيون الروسي الرسمي أشار لوكاشينكو، إلى أنّه يجب أن يكون من المفهوم استراتيجياً أن مينسك وموسكو لديهما فرصة فريدة للاتحاد، مضيفاً: ليس هناك من يناهض قازاخستان والدول الأخرى التي تربطها علاقات وثيقة مثلنا مع روسيا الاتحادية، إذا كان هناك من يشعر بالقلق فإن الأمر بسيط جداً، فلينضم إلى دولة الاتحاد بين روسيا البيضاء وروسيا، هذا كل شيء، وستكون هناك أسلحة نووية للجميع. وأوضح لوكاشينكو، أنّ هذه وجهة نظره وليست وجهة نظر موسكو.

ومضت روسيا قدماً الأسبوع الماضي في خطة لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها الكرملين هذه الرؤوس الحربية خارج حدود روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، مما أثار مخاوف في الغرب.

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وتشكل روسيا وروسيا البيضاء معاً رسمياً دولة الاتحاد، وهي تحالف بين الجمهوريتين السابقتين في الاتحاد السوفيتي. واستخدمت موسكو أراضي روسيا البيضاء، نقطة لشن عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

 

وتكثّف الدولتان منذ ذلك الحين تعاونهما العسكري وتجريان تدريبات مشتركة على أراضي روسيا البيضاء.

 

البيان

 




 

 


 

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