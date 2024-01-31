رئيس كوريا الجنوبية حول قيادة الشمال: جماعة غير عقلانية ونظام شمولي وراثي

الوكيل الإخباري - وصف رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول سلطات كوريا الديمقراطية بأنها مجموعة "غير عقلانية" و"نظام شمولي وراثي"، حسبما نقلت عنه وكالة "يونهاب" اليوم الأربعاء.



وقال يون: "النظام الكوري الشمالي عبارة عن مجموعة غير عقلانية شرّعت توجيه ضربة نووية استباقية، وهو الوحيد في العالم من فعل ذلك".

اضافة اعلان



وأضاف خلال الجلسة السنوية للمجلس المركزي للدفاع المتكامل في سيئول: "لو كان ذلك نظاما عاقلا، لكان قد تخلى عن أسلحته النووية وبحث عن طريقة لحياة أفضل لشعبه، لكنهم في كوريا الشمالية لا يهتمون إلا بالحفاظ على نظامهم الوراثي الشمولي".



كما انتقد يون موقف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من مسألة التوحيد، بعد أن أعلن أن إعادة التوحيد السلمي بين الكورتين أمر مستحيل، ويجب منح كوريا الجنوبية دستوريا وضع "العدو الرئيسي" لكوريا الديمقراطية.



واعتبر يون أن "مثل هذه الأعمال في حد ذاتها معادية للشعب، وتتعارض مع هدف إعادة التوحيد، وهي استفزازات وتهديدات تتناقض مع التاريخ".



وأضاف أن سيئول تتوقع وقوع استفزازات، مثل تسلل طائرات مسيرة وشن هجمات إلكترونية، من قبل بيونغ يانغ ترقبا للانتخابات البرلمانية المقررة في كوريا الجنوبية في أبريل المقبل.



كما كرر رئيس كوريا الجنوبية الاتهامات بتجارة الأسلحة بين روسيا وكوريا الديمقراطية، وهي مزاعم سبق أن نفى الجانبان صحتها.

RT