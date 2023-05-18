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الخميس، 18-05-2023 01:15 م

رئيس مجلس الدوما الروسي: نحن ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول

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الوكيل الإخباري - صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بأن روسيا مثل إيران تعارض المحاولات الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال فالودين أمس الأربعاء، في اجتماع مع رئيس المحكمة العليا الإيراني حجة الإسلام "سيد أحمد مرتضوي مقدم" في إشارة إلى التطور الشامل للعلاقات بين روسيا وإيران وخاصة العلاقات البرلمانية الجيدة بين البلدين: "المستوى العالي للعلاقات الثنائية يظهر الإرادة السياسية القائمة لاتخاذ خطوات عملية نحو تعزيز التعاون".

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وأضاف أن "تفاعل المجالين القضائي والبرلماني في البلدين يمكن أن يؤدي إلى تعميق التعاون الحالي في مجالات مكافحة الفساد والإرهاب والتطرف".


من جانبه أشار المسؤول الإيراني، إلى الاتجاه المتنامي للعلاقات بين موسكو وطهران وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقضائية وقال: "في الوقت الذي تقوم بعض الدول بالتعرض للحقوق السيادية للدول المستقلة من خلال إجراءات أحادية غير مشروعة وعابرة للحدود، فإن تعزيز العلاقات البرلمانية والقضائية بين روسيا وإيران يمكنه أن يمهد طريق الدعم الشعبي للعلاقات الاستراتيجية وطويلة الأمد بين البلدين".


وأكد الطرفان في هذا الاجتماع على استمرار المشاورات لاستثمار القدرات غير المستغلة في المجالين القضائي والبرلماني.


وعقد رئيس المحكمة العليا الإيراني، الذي سافر إلى موسكو بدعوة من نظيره الروسي، عقد اجتماعات مع المدعي العام لروسيا والعديد من المسؤولين في مجال القضاء بروسيا للبحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

 

RT

 




 

 


 

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