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الأربعاء، 06-12-2023 11:21 ص

روسيا.. البدء بإنتاج المروحيات المسيرة الذكية

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الوكيل الاخباري- بدأت روسيا بالإنتاج الصناعي لمروحيات "إم بي دي – 01، ترميت" (النحلة)، المزودة بصواريخ "إس -8 إل" ورادار خاص.

وتم الكشف عنها في أثناء زيارة ميدانية، قام بها نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف لمجمع "رودنيفو" الصناعي.

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ويمكّن الذكاء الاصطناعي المروحية المسيّرة من العمل في نظام ما يسمى بـ"الصيد الحر"، أي أنها تبحث عن الأهداف، بما فيها مدرعات وتحصينات ومشاة العدو، وتدمّرها بشكل مستقل دون الاعتماد على أوامر المشغل.

وتم تصنيع المروحية في شركة "ستريلا" الروسية، بصفتها فرعا من شركة "كرونشتات" في بطرسبورغ. وقد تصل سرعة المروحية 150 كلم/ساعة، مدى عملها حتى 300 كلم. ويمكن أن تبقى في الجو على ارتفاع حتى 3000 متر لمدة 6 ساعات.

 




 

 


 

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