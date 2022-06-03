الجمعة 03-06-2022
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الحكومة: أسعار الدواجن في الأردن الأقل في العالم ونواجه الغلاء بـ 20 عين حمراء
بيان من الاوقاف حول حريق مسجد الملك المؤسس - صور
وزير الصناعة: الشراكة الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل اقتصادي
ما هي بكتيريا "إي كولاي" التي أصيب بها 35 شخصاً في جرش؟
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حلويات الحاج محمود حبيبة تفتتح فرعها الثاني في السعودية - صور
هيونداي موتور تكرم "أبطال رمضان" من سائقي الشاحنات والباصات
كيا EV6 تحصل على تصنيف خمس نجوم من المنظمة الأوروبية لاختبارات السلامة
"البوتاس العربية" تحذر من صفحات تنشر إعلانات توظيف غير صحيحة
كورونا
كورونا
الإمارات تعلن إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بلقاح كورونا
لاول مرة منذ تفشي الوباء ايران تسجل صفر وفاة جديدة بفيروس كورونا
بيونتيك تعلن قريبا نتائج دراساتها عن فعالية اللقاحات المعدلة في مقاومة أوميكرون
إصابة وزير الخارجية الياباني بفيروس كورونا
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حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج
زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
ارتفاع أسعار الدواجن .. ومواطنون يقاطعون
مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب