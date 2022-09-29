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الخميس، 29-09-2022 02:39 م

روسيا تبدأ في اختبار جيل جديد من السفن العاملة بالوسادة الهوائية

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الوكيل الاخباري- بدأت المرحلة الثابتة لاختبارات سفينة "هاسكا – 10 " العاملة بالوسادة الهوائية في المعمل المصنّع لها.

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أفاد بذلك المكتب الصحفي لشركة "كلاشينكوف". وبعد اختتام تلك المرحلة لاختبار السفينة والتي تستغرق أسبوعين تنطلق اختباراتها في البحر.

 

يذكر أن سفينة "هاسكا" البرمائية العاملة بوسادة الهوائية مخصصة لتنفيذ عمليات النقل في المياه غير العميقة لبحار القطب الشمالي والمناطق النائية لأقصى شمال روسيا، وبإمكانها أن تحمل 10 أطنان من الحمولة، بما في ذلك الدبابات.

وتتميز السفينة التي يمكنها كذلك السير على اليابسة باستهلاك محدود من الوقود وبساطة القيادة وقابلية جيدة للملاحة، ما يمكّنها من السير في البحر وعلى اليابسة على حد سواء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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