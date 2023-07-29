تظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

الوكيل الإخباري - تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد حكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع الثلاثين على التوالي احتجاجا على خطة الحكومة في إضعاف جهاز القضاء.

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وأوضحت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت، من بينها القناة 12 العبرية أن مظاهرات الإسرائيليين تواصلت مساء اليوم السبت احتجاجا على خطة وزير قضاء الاحتلال ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء في إسرائيل وتقويض المحكمة العليا.



وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة احتجاجية مركزية انطلقت من شارع "كابلان" وسط "تل أبيب"، وصولا إلى شارع "ديزنغوف" بالمدينة.



يشار إلى أن يوم الاثنين الماضي، أقر كنيست الاحتلال، قانون إلغاء حجة المعقولية، بعد أن صادق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.



بترا