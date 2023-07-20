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الخميس، 20-07-2023 12:27 ص

روسيا تخصص 58 مليار روبل لدعم صناعة الطيران في عام 2023

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس وزارة النقل الروسية، فيتالي سافيليف، أن السلطات الروسية ستخصص 58 مليار روبل لدعم صناعة الطيران في عام 2023.

وقال: "في عام 2023، سيتم تخصيص 58 مليار روبل لدعم الصناعة. هذا أقل بثلاث مرات من العام الماضي".

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وأوضح سافيليف أنه في عام 2022، تم تخصيص 174 مليار روبل من الإعانات للصناعة.


قالت الوكالة الاتحادية للطيران الجوي الروسية، أنه في الوقت الحالي تم إدراج أكثر من 10 آلاف طائرة في سجل الدولة لروسيا.


ويشار إلى أنه اعتبارا من 15 يوليو 2023، أعادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية تسجيل 658 طائرة أجنبية الصنع تستخدمها 30 شركة طيران روسية للنقل التجاري لمدة عام ونصف العام.


كما تم إعادة تسجيل ثلاث طائرات لمالكي طائرات. في المجموع، هناك أكثر من 10 آلاف طائرة في سجل الدولة للطائرات المدنية في روسيا.

 




 

 


 

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