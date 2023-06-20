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الثلاثاء، 20-06-2023 04:14 م

روسيا وطاجيكستان توقعان اتفاقية للتعاون في شؤون الفضاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا وطاجيكستان وقعتا اتفاقية للتعاون في مجالات استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

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وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "اتفقت روسيا وطاجيكستان على التعاون في مجال استكشاف الفضاء للأغراض السلمية، وتم توقع اتفاقية للتعاون في هذا المجال".


وأضاف البيان: "في إطار زيارة العمل التي قام بها وزير خارجية جمهورية طاجيكستان إلى روسيا، وفي القصر الكبير التابع للخارجية الروسية بموسكو جرى في 19 يونيو 2023 التوقيع على تفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في شؤون الفضاء، وأكد الطرفان أن الاتفاقية ستساعد على استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية".


وأشارت مؤسسة"روس كوسموس" الروسية إلى أن توقيع الاتفاقية سيسهم في الانتقال السريع إلى التنفيذ العملي للتعاون الروسي الطاجيكي في مجالات البحث واستكشاف الفضاء الخارجي، وأن مسؤولية تنفيذ الاتفاقية ستقع على عاتقها وعلى عاتق الأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجيكستان.


وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تحدد جميع المبادئ والقواعد اللازمة لتطوير التعاون بين الاتحاد الروسي وطاجيكستان في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي.

 

RT

 




 

 


 

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