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الأحد، 12-12-2021 07:46 ص

روسيا تعزي ذوي ضحايا الأعاصير في الولايات الأمريكية

اعصار 3


الوكيل الإخباري - أعربت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عن تعازيها لذوي ضحايا الأعاصير التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية.

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وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في رسالة على فيسبوك: "تعرب السفارة عن عميق تعازيها لأسر وأصدقاء القتلى في سلسلة الأعاصير المدمرة التي ضربت المناطق الوسطى من الولايات المتحدة. نتمنى للجرحى جراء الكارثة الشفاء العاجل". 


وضربت الأعاصير عددا من الولايات الأمريكية يوم أمس، بما في ذلك إلينوي وميسوري وأركنساس وكنتاكي وتينيسي. وخلفت أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.


وأفادت قناة فوكس نيوز بأن إعصارا في إلينوي أدى إلى مقتل ستة أشخاص نتيجة لانهيار مستودع أمازون لبيع التجزئة عبر الإنترنت.


وأمر الرئيس جو بايدن بتخصيص موارد اتحادية لمساعدة المناطق المتضررة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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