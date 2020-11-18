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الأربعاء، 18-11-2020 12:37 م

أمل في إلغاء بايدن القرار

روسيا تعلق على قرار ترامب بسحب قواته من أفغانستان

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تسريع انسحاب قواته من أفغانستان، أخذت أكثر من حجمها، لأن تأثير ذلك سيكون ضئيلا في الوضع "على الأرض"، بحسب تعبيرها.

وقال المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير، كابولوف، إنه "يتم تقديم هذا بشكل موجه ... ترامب سيسحب القوات، ولكن ليس كلها، كما ذكر سابقا، سيبقى 2500 (عسكري). والمسؤولون في كابل يأملون في أن جو بايدن يمكنه إلغاء ذلك في وقت لاحق عندما يتولى منصبه".

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وتساءل الدبلوماسي الروسي، موجها كلامه إلى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "هل أدى وجود الناتو (في أفغانستان) إلى تحسين الوضع حتى ولو قليلا؟ ... دعهم يلقوا نظرة فاحصة على أنفسهم في المرآة".


وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تلقت أوامر بالإسراع في انسحاب القوات من أفغانستان والعراق قبل تنصيب بايدن المتوقع في 20 يناير القادم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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