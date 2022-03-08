الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا

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الثلاثاء، 08-03-2022 12:10 ص

روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا

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 الوكيل الاخباري  - أعلنت موسكو الاثنين وقف إطلاق نار في أماكن محددة وفتح ممرات إنسانية للسماح بإجلاء مدنيين من مدن أوكرانية عدة من بينها العاصمة كييف حيث دوت صفارات الإنذار فجرا في اليوم الثاني عشر من الغزو الروسي.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف الساعة 1000 بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.

وأضافت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضا فتح ممرات من مدن خاركيف وماريوبول وسومي وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.

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