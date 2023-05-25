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الخميس، 25-05-2023 03:24 م

روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد 5 دبلوماسيين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إغلاق قنصليتها في مدينة غوتنبرغ وقنصلية السويد في مدينة سانت بطرسبورغ اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، وطرد خمسة دبلوماسيين سويديين، بعد طرد ستوكهولم خمسة دبلوماسيين روس في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنّ الخطوة تأتي رداً على النهج التصادمي للسويد في علاقاها مع روسيا.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ القرار بإعلان خمسة دبلوماسيين سويديين أشخاصا غير مرغوب بهم، مشيرة الى أنها استدعت السفيرة السويدية مالينا مارد وأبلغتها بالقرار المتخذ.

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وذكرت الوزارة أنّ العلاقات بين البلدين تراجعت لمستوى غير مسبوق.

 

البيان

 




 

 


 

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